今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）～1月25日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）～1月25日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分を取り巻く環境が変わっていくタイミング。忙しい日々になりそうですが、周りと協力しながら楽しく活動できるようです。ただし、休めるときはしっかり休むようにして、自分のことも大切にしましょう。恋愛面は、あなたからコミュニケーションを取りにいくようにすると◎ たくさん話すと相手もリラックスできるようです。忙しくなると、忘れ物やうっかりミスもしやすくなるようなので気を付けましょう。出かける前に持ち物チェックをすると◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。