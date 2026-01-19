ブンデスリーガ第18節が18日に行われ、アウクスブルクとフライブルクが対戦した。

昨シーズン5位と躍進しヨーロッパリーグ（EL）出場権を獲得したフライブルク。今シーズンは開幕連敗とスタートダッシュに失敗したが、その後は徐々に持ち直し前節終了時点で6勝5分6敗の8位につけている。昨年夏に加入した鈴木唯人はここまで公式戦19試合に出場し3ゴール5アシストをマーク。昨年11月には“王者”バイエルン相手にネットを揺らし、直近では公式戦5試合連続でスタメンに名を連ねている。15位アウクスブルクのホームに乗り込む今節はベンチスタートとなった。

試合はスコアレスで前半を折り返し、後半開始早々にアウクスブルクが先制する。味方とのワンツーで右サイドのスペースへ抜け出したロビン・フェラウアーがゴール前にクロスを送り、こぼれ球を拾ったアレクシー・クロード・モーリスがボレーシュートを叩き込んだ。その2分後には左のショートコーナーからエルヴィス・レジュベツァイがヘディングシュートを決めてリードを2点差とする。

ビハインドを負ったフライブルクは56分に3枚替えを敢行し、鈴木もピッチへ。すると59分、右CKのこぼれ球を拾った鈴木がファーサイドで右足を振り抜くと、強烈なボレーシュートがネットを揺らして1点差に詰め寄る。鈴木は公式戦4ゴール目となった。3分後には左CKにヨハン・マンザンビが頭で合わせ、こぼれ球をイゴール・マタノヴィッチが蹴り込んで試合を振り出しに戻した。

79分、鈴木が右サイドからドリブルで仕掛けてゴール前へ折り返し、デリー・シェアハントのシュートがクロスバーを叩いたこぼれ球をマタノヴィッチが押し込みネットを揺らす。しかし、クロスの際にゴールラインを割っていたとして得点は認められなかった。試合は2－2で終了し、両チームが勝ち点「1」ずつを分け合う結果となった。

次節、アウクスブルクは24日にアウェイでバイエルン、フライブルクは25日にホームでケルンと対戦する。

【スコア】

アウクスブルク 2－2 フライブルク

【得点者】

1－0 47分 アレクシー・クロード・モーリス（アウクスブルク）

2－0 49分 エルヴィス・レジュベツァイ（アウクスブルク）

2－1 59分 鈴木唯人（フライブルク）

2－2 62分 イゴール・マタノヴィッチ（フライブルク）