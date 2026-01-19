ブルボンは1月13日、期間限定商品「生チョコトリュフ贅沢カカオ」を発売した。
同商品は、カカオの豊かな風味が楽しめるトリュフチョコレート。ビターチョコレートの中に北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めた。大粒のひとくちタイプで"ほおばって食べる至福"が楽しめる。
価格はオープン。
