@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［1/6ページ］

第6位：横浜DeNAベイスターズ

[caption id="attachment_245778" align="aligncenter" width="530"] ＤｅＮＡの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：32,754人 → 2025年：33,245人（+491人）

[sp_ad]

第6位にランクインしたのは、セントラル・リーグ2位となった横浜DeNAベイスターズだ。

増加幅こそ控えめだが、もともと高水準の動員数を誇る中での上積みは評価に値する。

2024年はリーグ3位からの下剋上達成で日本一に輝き、2025年はリーグ優勝への期待感が高まっていたこと、シーズン終盤まで読売ジャイアンツと2位争いをしていたことも要因の一つだろう。

横浜スタジアムの立地の良さに加え、週末カードを中心とした安定した集客力が特徴。限定ユニフォームのイベントなども多く開催された。

近年はファミリー層や女性ファンの取り込みにも成功しており、“大きく落ちない”安定感が数字に表れている。

[sp_ad]

2025年オフはFAで桑原将志が移籍、さらに先発ローテを任されていたアンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイなど優良助っ人外国人選手も流出し、戦力ダウンが懸念される。

相川亮二新監督の元、心機一転したチームで下馬評を覆しリーグ優勝を果たすことは出来るか。

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［2/6ページ］

第5位：読売ジャイアンツ

[caption id="attachment_245779" align="aligncenter" width="530"] 巨人の球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：39,247人 → 2025年：39,761人（+514人）

[sp_ad]

第5位は、セントラル・リーグ3位となった読売ジャイアンツ。リーグ屈指の動員規模を誇る中で、500人超の増加を記録した。

こちらもシーズン終盤まで横浜DeNAベイスターズとの激しい順位争いを繰り広げた上、個人タイトルでも首位打者まであと一歩だった泉口友汰など若手選手の台頭も光った。

東京ドームという全国屈指の集客装置を背景に、平日・週末を問わず高い動員水準を維持。「高止まりした状態での微増」という点では、実質的な価値は高い。

昨年は長嶋茂雄終身名誉監督が逝去し、追悼試合も開催するなど、巨人ファンのみならず、全国の野球ファンから注目を集めた。

[sp_ad]

FAで甲斐拓也を獲得、さらに中日ドラゴンズで絶対的守護神として君臨していたライデル・マルティネスも獲得するなど、話題性のある選手の存在も、安定した観客動員を後押しした。

2025年オフには不動の4番打者・岡本和真が海を渡り、打撃陣の戦力低下は否めないが、トレードで加入したリチャード、飛躍の可能性を示した荒巻悠らの穴を埋める活躍が期待される。

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［3/6ページ］

第4位：東北楽天ゴールデンイーグルス

[caption id="attachment_245780" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルス半旗（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：23,132人 → 2025年：23,713人（+581人）

[sp_ad]

第4位は、パシフィック・リーグの4位だった東北楽天ゴールデンイーグルスだ。成績はBクラスに陥りながら、着実に観客数を伸ばした。

2025年開幕前は大物ルーキー・宗山塁の加入、三木肇監督の監督復帰など、期待感を膨らませた。

シーズン途中にはMLBで本塁打王に輝いた実績を持つルーク・ボイトの加入など、明るい話題が数字を後押ししたと見られる。

さらに浅村栄斗の2000本安打達成や、村林一輝が最多安打＆ベストナイン＆ゴールデングラブ賞を獲得するなど著しい活躍を見せたこともプラス材料だろう。

楽天モバイルパーク宮城ではイベント施策や演出面の強化が進み、リピーター層の定着が進行。

[sp_ad]

数字以上に「空席の目立たない試合」が増えた印象を受けるシーズンとなった。大幅増ではないものの、堅実な成長を示している。

2025年オフは前田健太の加入など明るい話題もあるが、海外FAした則本昂大が読売ジャイアンツへ移籍するなどの変化もあった。心機一転、リーグ優勝を目指して戦う。

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［4/6ページ］

第3位：中日ドラゴンズ

[caption id="attachment_245781" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：32,951人 → 2025年：35,012人（+2,061人）

[sp_ad]

第3位に入ったのは、終盤の追い上げでリーグ4位に食い込んだ中日ドラゴンズ。2,000人超の増加は、12球団でもトップクラスの伸び幅だ。

開幕前には井上一樹監督の就任、4球団競合の末に中日に加入した金丸夢斗の存在もあり、躍進が期待された。

個人成績では岡林勇希が後半に調子を挙げ、自身3年ぶり2度目の最多安打のタイトルを獲得。

さらに読売ジャイアンツへ移籍したライデル・マルティネスに代わって守護神を任された松山晋也が46セーブを挙げ最多セーブのタイトルを獲得するなど、投手陣の奮起も光った。

長年低迷していた成績面の改善期待や、若手選手への注目度の高まりが観客動員に直結。バンテリンドームナゴヤでは、久々に“埋まりつつあるスタンド”が目立つようになった。

[sp_ad]

2025年オフはメジャー通算164本塁打をマークしたミゲル・サノー、埼玉西武ライオンズ時代はクローザーも務めたアルベルト・アブレウが加入。

ホーム球場のバンテリンドームは来季からホームランテラスの設置が予定されているが、これが吉と出るか、凶と出るのか。来季の中日の戦い方に期待が高まる。

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［5/6ページ］

第2位：北海道日本ハムファイターズ

[caption id="attachment_245777" align="aligncenter" width="530"] 北海道日本ハムファイターズ球団ロゴ（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：28,830人 → 2025年：31,442人（+2,612人）

[sp_ad]

第2位は、パシフィック・リーグ2位と奮闘した北海道日本ハムファイターズ。エスコンフィールドHOKKAIDO移転後、集客面での成長が数字としてはっきり表れた。

新庄剛志監督4年目のシーズンは、若手選手の成長やエースの奮起、助っ人主砲の活躍と役者がキッチリと仕事を果たし、数字を伸ばしたイメージだ。

エースの伊藤大海が2年連続2度目の最多勝賞、最多三振奪に輝き、沢村賞も受賞。4番打者のフランミル・レイエスも本塁打王、打点王の2冠に輝いた。

さらに高卒4年目の達孝太、ルーキーの山縣秀など若手選手が数多く躍動。将来への期待感もファンの心を動かした。

[sp_ad]

話題性の高い若手選手、ボールパーク型球場の魅力、イベント性の高さが相乗効果を生み、“観戦そのものを楽しむ層”の流入が続いている。

2025年オフにはFAで石井一成が移籍したが、昨季の最多勝右腕、有原航平が古巣復帰。伊藤大海との“W最多勝“ローテが他球団の脅威となることは間違いないだろう。

プロ野球において、観客動員はチームの人気や勢いを測る重要な指標のひとつだ。2025年シーズンは、各球団がイベント施策や補強、話題性の創出に力を入れたことで、入場者数に明確な変化が表れた。本記事では、2024年から2025年にかけての「1試合平均入場者数」の増減に注目。12球団の中から、特に観客動員を大きく伸ばした上位6球団をランキング形式で紹介する。数字の裏側にある球団ごとの背景や要因にも触れながら、“なぜ増えたのか”を読み解いていく。［6/6ページ］

第1位：埼玉西武ライオンズ

[caption id="attachment_245782" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの球団旗（写真：産経新聞社）[/caption]

2024年：21,601人 → 2025年：24,395人（+2,794人）

[sp_ad]

第1位に輝いたのは、パシフィック・リーグ5位に沈みながらも飛躍の兆しを見せた埼玉西武ライオンズだ。12球団最多となる**+2,794人**の増加を記録した。

今井達也、隅田知一郎らの先発陣の奮起で最下位に沈んだ2024年よりも上積みを見せたが、最終的に5位となった。

来季へ向けたプラス材料も多い。最多安打争いを繰り広げたタイラー・ネビン、2025年は8勝と復活の兆しを見せた髙橋光成が残留。

さらに成長を見せた西川愛也、滝澤夏央、ルーキーの渡部聖弥などの若手野手陣が台頭。イベント施策なども集客を押し上げた。

ベルーナドームという立地面のハンデを抱えつつ、順位面では苦戦しながらもこれだけの増加を見せた点は特筆すべきだろう。“数字で見ても最も勢いがあった球団”と言える。

[sp_ad]

2025年オフには絶対的エースの今井達也がメジャーリーグのヒューストン・アストロズへ移籍したが、平良海馬の先発再転向、前述した髙橋光成の働きがカギとなりそうだ。

野手陣ではFAで桑原将志、石井一成を獲得するなど戦力の底上げに成功。来シーズンのパリーグの台風の目となりそうな注目のチームだ。

【了】