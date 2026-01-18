@media (min-width: 768px) {

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは15日（日本時間16日）、フリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手を獲得した。これにより弱点だった外野手を補えたドジャースでは、アレックス・コール外野手の起用に影響が出る可能性が大きい。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

タッカーが今季の中堅手を担えることを考えると、トミー・エドマン内野手が二塁手として起用される可能性が高いだろう。

[sp_ad]

しかし、エドマンは今オフに足首の手術を実施しているため、もし開幕に間に合わなければキム・ヘソン内野手が二塁手として出場することが考えられる。

そこで、ドジャースはコールを戦力外とする可能性が高まった。コールはヘソンよりもはるかに経験豊富だが、ヘソンは守備の柔軟性が高く、さらに年俸も高い状況だ。

タッカー加入で戦力図に影響が及ぶドジャースについてステビンス氏は「コールはジェームズ・アウトマン外野手の代役として獲得した選手であり、獲得に要した代償もさほど大きくなかった。ドジャースがヘソンを優先する場合、コールがロースターに残留する余地はほとんど見当たらない」と言及した。

【了】