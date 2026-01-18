若くして国際大会を経験し、国内では先発ローテーションの柱として期待されてきた右腕。直近シーズンは規定投球回を守り抜いたものの、被本塁打の増加など課題も露呈し、代表選考では微妙な立ち位置にある。

若手先発右腕の評価

髙橋宏斗

[caption id="attachment_245231" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの髙橋宏斗（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：2002年8月9日（23歳）

・経歴：中京大中京高

・ドラフト：2020年ドラフト1位（中日）

・2025年：26試合登板（171回2/3）、8勝10敗、138奪三振、防御率2.83

[sp_ad]

前回大会ではチーム最年少で代表入りし、3試合に登板した髙橋宏斗。しかし、2025年はパフォーマンスをやや落としており、今大会は当落線上といえそうだ。

2020年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団すると、高卒2年目の2022年に一軍デビューを飾り、6勝を記録。

2024年には21試合（143回2/3）を投げ、12勝4敗、防御率1.38の活躍で最優秀防御率を獲得。被本塁打はわずか1本と、圧巻の投球を披露した。

だが、2025年は自身初の開幕投手を務めるも、不調に苦しんだ。最終的に3年連続で規定投球回はクリアしたものの、26試合の登板で8勝10敗、防御率2.83と前年から数字を落とした。

特に自己ワーストの11本塁打を献上するなど、被本塁打数が急増した。

[sp_ad]

第5回WBCをはじめ、2024年のプレミア12など国際大会の経験が豊富だが、今大会では先発陣は菅野智之（オリオールズからFA）をはじめ、メジャー組の招集が見込まれている。

2大会連続での代表入りはあるのか、動向が注視される。

【関連記事】

【了】