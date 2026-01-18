Mrs. GREEN APPLE大森元貴 最近買って良かったモノは？「なんかこう、苦しくなっちゃうこともあるんだけど」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月5日（月）の放送では、2025年大晦日に「フェーズ2」を完結させ、元旦より「フェーズ3」を開幕した3人が、リラックスした雰囲気の中でプライベートなどの話題で盛り上がりました。――Mrs. GREEN APPLEは2022年3⽉18⽇の活動再開から2025年12⽉31⽇までの期間を「フェーズ2」と称し、昨年の大晦日に「フェーズ2」を完結。そして2026年1月1日、待望の「フェーズ3」開幕を宣言しました。大森：何かありますか？ ほかにお話したいことは！ 休み時間ですから。藤澤：最近買ってよかったもの！大森：えー！若井：うわ、なんだろう！藤澤：ありますか！？ これはみんな気になると思うよ！大森：「たまごっち」！若井：元貴、ずっとやってるよね！大森：「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」を買いました！ なぜかわからないけど（笑）。藤澤：ちょっと大きめのやつでしょ！大森：そうそう、ぐりぐりするやつ！若井：やってるよねー！藤澤：どう？大森：生き物ですから、たまごっちも！ なんかこう、苦しくなっちゃうわけ！ 俺は！藤澤：真剣に向き合ってるんだ（笑）！大森：「ごめんね……！」って。「うんちだらけにしてごめん！」みたいな！若井：どうしても目を離してしまうとね。大森：お世話が行き届かなかったりすると苦しくなっちゃうんだけど。いろいろ仕様が新しくなったりとかしたみたいで！若井：今のたまごっちってどんな……？大森：フルカラーなの！ すごくない？――ここで職員（スタッフ）が偶然持っていた私物のたまごっちをポケットから取り出し3人に見せる。若井：おぉ～～！大森：そう！ それそれ！若井：持ってるんすか！？藤澤：職員もまさしく同じシリーズを！大森：たまごっちの話をして職員のポッケからたまごっちが出てくるのやばくない（笑）？若井：「待ってました！」かのようなね（笑）。大森：ぜひ、2人もやってください！藤澤：ハマっちゃったら、本当にずっとやるしさ～。大森：でも“たまシッター”（※忙しくてお世話できない時に、たまごっちのお世話を手伝ってくれる機能）があるから！若井：えー!? 何それ！藤澤：いまどきのたまごっちは！若井：甘えんなよ～（笑）!!藤澤：お仕事しているときとかね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info