大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手とカイル・タッカー外野手の大型補強を行ったが、まだ補強は続く可能性がある。次は、移籍の噂が絶えないタリク・スクバル投手に焦点が当たっている。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のエマ・リンガン記者が言及した。

年俸調停でデトロイト・タイガースが提示した1900万ドル（約30億円）に対し、スクバル側は3200万ドル（約47.5億円）を要求。この1300万ドル（約17.5億円）差は、単なる金額の問題ではなく、球団がエースにどう向き合っているかという姿勢をファンに突きつけた出来事だった。

その中でドジャースは、タッカーと4年総額2億4000万ドル（約379.7億円）の超大型契約を締結。。その結果、スクバルがドジャースのユニフォームを着る光景が「仮定」ではなく「脅威」に変わってしまった。

トレードでどれだけの有望株を獲得しても、スクバルの代わりにはならない。一方でドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手といった球界屈指のローテーションにスクバルを加えられれば、他球団にとって脅威となる。

注目の集まるスクバルの動向にリンガン氏は「ドジャースは満足していない。2つのチャンピオンリングで満足などしていない。彼らは帝国を築いているのだ。タイガースが彼を放出するなら、それはトレードではなく降伏だ」と言及した。

