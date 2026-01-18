有吉は閉所恐怖症!? 砂むし温泉で判明した“意外な弱点”を後輩芸人・マシンガンズ西堀が語る

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。1月11日（日）の放送は、有吉が正月休みということで新春スペシャル「安田のほうれん荘」をお届け。代演パーソナリティとして、デンジャラス安田和博とマシンガンズ西堀亮が生放送をおこないました。

◆有吉は“砂むし温泉”が苦手!?

“旅行がしたい”という話題から、安田が「“温泉だったらここがいい！”みたいな場所ってある？」と西堀に尋ねると、以前に有吉と訪れた鹿児島県指宿市を紹介し、指宿温泉の名物「砂むし温泉」を体験したときのことを語り出します。

砂むし温泉は、温泉の熱で温められた砂に埋まって横たわったまま、しばらく過ごすと汗が吹き出してくる独特のスタイルの蒸し風呂です。西堀は、有吉と体験したそうですが、「知らなかったんですけど、2人ともわりと閉所恐怖症で……」と意外な一面を告白。

続けて、「砂をかけられたときに『西堀、大丈夫？』って言われて。後輩だし（旅行の）お金も出してもらっているから『はぁ、はい……』って返したけれど、けっこう（息苦しくて）グッときていたんです。そうしたら、有吉さんが『俺、もうダメだ！』と言って起き上がっちゃって（笑）」と振り返ります。

このエピソードに、安田は「砂風呂は、砂の重さの圧が凄いよね」と共感。すると、西堀は「（砂風呂が）終わった後、有吉さんが『おっかなかったなぁ……』って言ってましたもん（笑）」と明かし、この言葉に安田は大爆笑。

そして、西堀が「制限されるのは有吉さんもダメなんですって。じんわり温かくて、好きな人は好きなんでしょうけどね」と話すと、安田も「それは俺もちょっとわかるな」とうなずいていました。

ちなみに、西堀によると、砂風呂の後に海を一望できる露天風呂にも入ったそうで、「そこは最高でしたね」と最終的には満足した様子でした。

