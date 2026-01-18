@media (min-width: 768px) {

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は昨季、3年連続となるMVP受賞を果たした。今季も4年連続受賞が期待されているが、ワシントン・ナショナルズ所属のジェームズ・ウッド外野手が快挙達成を阻む存在になるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ウッドはメジャーデビューした2024年は79試合、打率.264、9本塁打、41打点といった数字にとどまっていた、一方、翌2025年は157試合、打率.256、31本塁打、94打点とブレークを果たし、今季も更なる飛躍が期待されている。

同メディアは「大谷がプレーしている限り、MVPの最有力候補だろう。しかし、ナショナルリーグではウッドが猛追する可能性を秘めている。彼はまだ23歳ながら驚異的な才能の持ち主であり、メジャーで初めてフルシーズンを戦った昨季は31本塁打・94打点を記録した。リーグ内には彼のMVP級の潜在能力を確信する者もおり、おそらく2026年には本格的にその座を狙うだろう」と予想している。

今季の大谷は開幕から投打二刀流でのプレーが予想され、ウッドら他選手にとっては上回るハードルがかなり高いといえるが、果たしてMVP争いはどのような展開になるのだろうか。

