今日の運勢は？ ★2026年1月19日（月）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月19日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月19日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のLaila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？視野が広く、周りをサポートしながら自分自身も活躍できるようです。大きな目標があれば、さらにヤル気もわいてきそう。恋愛は気持ちをストレートに伝えていくと上手くいくことでしょう。多方面に興味がわいて、なんだかモチベーションもアップするようです。あなたと似たような想いを持った友人にも出会えそう。協力しながら行うと良いかも。季節の食材を食べるとさらにパワーアップ。周りから応援されるなど、あなたにとって良い方向に向かいそう。この流れを上手く使って、仕事などを頑張ってみると良いでしょう。恋愛運も良いので、気になる相手に連絡すると◎普段よりもおしゃれをして出かけると◎出先で偶然知り合いに会うなど、縁を感じるような出来事があるかも。自分の強みや頑張っていることなどを伝えていくと良いでしょう。パートナーや恋人とじっくり話せるようです。お互いに思っていたことを伝え合ってみましょう。同じ目標などできそう。今日は集中力もアップしているので、仕事などもはかどることでしょう。趣味や勉強などを楽しめるようです。人に教えてあげるのも良いでしょう。あなたのアイデアが喜ばれると、ますます頑張りたくなりそう。さらに腕に磨きをかけるために難しいものにも挑戦してみて。やるべきことが多いようですが、一日のスケジュールを計画し、しっかり達成できるようです。今日頑張れると、自信もついてくることでしょう。夜は五感を満たすようなひと時を持ちましょう。ちょっぴりワガママを言いたくなるようです。パートナーや恋人はそれを受け入れてくれることでしょう。今日じゃなくても、後でその分、気持ちなど伝えてみて。買い物に出かけると掘り出し物が見つかる予感。何か行き詰まっている場合は、生活習慣を見直してみると◎身の回りの環境が変わっていくと、良い運もつかみやすくなるようです。水場などもこまめに掃除をしてみましょう。直感的に行動すると上手くいきそう。神社仏閣など神聖な場所へ出かけてみるのも良いでしょう。自分自身と向き合う時間を大切に。過去の整理をするのも◎不要なものは手放すタイミングです。言いたいことはあるけれど、タイミングが見つからなくてモヤモヤしてしまうかも。切り替えて、今できることを行いましょう。心を穏やかにするために、ゆっくりストレッチなどするのもおすすめ。今日は、心と身体の調子を整えることを意識してみましょう。身体が望んでいるものを食べるなど、食生活にも気をつけてみると良いかも。調子が整ったら好きな場所へ出かけると◎今まで抱いてきた夢や理想について気持ちが高まりそうな日。周囲の為に忙しく動き回るよりも自分の好きな事、新たに始めてみたい事を実行する方法を計画してみましょう。具体的な行動に繋がりやすくなって行きそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。