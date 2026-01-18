@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは近年、サンディエゴ・パドレスとのライバル関係が深まっているとされている。昨季はわずか3ゲーム差でドジャースが地区優勝を果たしたが、パドレス側は今季のリベンジに燃えているようだ。米メディア『フォーブス』が報じた。

同メディアは「パドレスは今季更なる飛躍を目指すものの、ドジャースとの対戦はほぼ確実に避けられないだろう。地区ライバル同士である両チームは、レギュラーシーズンで激しい戦いを繰り広げている。リーグ優勝を目指すチームはプレーオフのどこかでドジャースと対戦することを想定し、準備しておくべきだろう。これはマイク・シルト監督退任後、今オフ新たに就任したクレイグ・スタメン監督を含め、チームの全員が理解しているライバル関係だ」と言及。

続けて、「スタメン監督は最近ポッドキャスト番組に出演した際、『彼らとは確かに多くの戦いをしてきた。今季もそうした戦いを楽しみにしている。我々は競争するつもりだ』と語っている。フロントが今後数週間で大きな動きを見せなければ、来季のライバル対決が激化するとは想像しにくい。しかし、誰が出場しても、両チームのシリーズは概して非常に見応えがある」と記している。

昨季のパドレスはドジャースに対して4勝9敗と大きく負け越しており、これが地区優勝を逃がした一因になっているが、今季は巻き返しを見せられるだろうか。

