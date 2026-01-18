「大きな負担がかかった」ドジャース、故障投手が思う怪我の要因とは！？…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、故障が原因で昨季思うような活躍ができなかった選手が複数いる。右肩の手術を受けたブロック・スチュワート投手もその一人だが、自身が思う怪我の要因について明かしたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

現在34歳のスチュワートは昨年7月末、ミネソタ・ツインズからドジャースへトレード移籍した。ただ、4登板、0勝1敗2ホールド、防御率4.91といった成績を残していた中、翌8月中旬に右肩の炎症を理由に故障者リスト（IL）入りすると、その後右肩手術を受けシーズン終了となった。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのビル・シャイキン記者によれば、スチュワートは短期間で球速を大幅に上げたことで腕に大きな負担がかかったと考えている」としつつ、「29歳の時に、球速が2か月で5マイルも上がった。あの急激な上昇が原因に違いない。それが絶対的な事実か？ いや、誰も断言できないだろう。だが、球速向上が大きな要因でないというのは愚かだと思う」という本人の見解を紹介。

続けて、「彼の発言に基づけば、球速向上は2021年に受けたトミージョン手術と一致している。その後も2023年に右肘の痛み、2024年に右肩腱炎と右肩の肉離れ、そして昨季は右肩の炎症に悩まされている。これほどの故障歴があることを考慮すれば、ドジャースがリハビリをさらに進めるリスクを冒さなかった理由は理解できる」と記している。

