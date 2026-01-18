鳥取県の東南部に位置する八頭町(やずちょう)は、周囲を扇ノ山(おうぎのせん)など1,000mを超える山々に囲まれた自然豊かなまち。

古くから農林業が行われており、現在も稲作を中心に、梨、柿などの果樹栽培も盛んです。

今回紹介するのは、そんな八頭町の大自然を満喫できる「八東(はっとう)ふる里の森」。充実したアウトドア施設とユニークなアクティビティが特徴で、美しい夜空の観測など、四季を通じてさまざまな自然が体験できるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は八頭町の観光スポット「八東ふる里の森」の詳細、人気の返礼品について調べてみました!

ブナの群生林に囲まれた豊かな自然でアクティビティを! 「八東ふる里の森」について



八東ふる里の森

・鳥取県八頭郡八頭町妻鹿野1572​

・アクセス：【車】鳥取道河原ICより約45分

【電車】若桜鉄道丹比駅

※丹比駅より無料送迎バスがございます。

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

ブナの群生林で自然を体感するネイチャーパーク「八東ふる里の森」。渓流のせせらぎ、アカショウビンやフクロウの鳴き声、幾千もの星が輝く夜空など、忘れかけていた貴重な自然にあふれているキャンプサイトです。

アカショウビン

本格テントの貸し出しプランや、空中テントでの特別なキャンピング体験のほか、バンガロータイプのロッジ、カプセルタイプの宿泊施設などのネイチャーステイを楽しめます。

アカショウビンやコノハズクなど、日本でなかなか見ることのできない貴重な野鳥が営巣しており、全国からたくさんの野鳥ファンやカメラマンが訪れるそうです。

また、かわいらしい森のカフェでは、ほっと一息つけるおいしいコーヒーはもちろん、本格イタリアンパスタや、若桜町(わかさちょう)のジビエを使った鹿カツカレーなど、オリジナルメニューが豊富。夜は2名より貸切で「バール・ナイト」​として営業しており、厳選した酒類と、地元で捕れた食材を使ったおまかせメニューを味わえます。

森のなかに佇むテントサウナや、園内渓流沿いのサワサウナをはじめ、星空テラスでの星空観測、セグウェイ体験、トレッキング、ヤマメの掴み捕りなど、バラエティに富んだアクティビティもあり、めいっぱい大自然を満喫できるのが魅力です。

自治体からのメッセージ

八東ふる里の森は「もう一度、森と生きる」をコンセプトに、 春は新緑、夏は避暑、秋には紅葉が楽しめ、たっぷりと自然を満喫できるキャンプサイトです。自然や環境、幸せな暮らしについてこの森でもう一度、一緒に考えてみませんか?

八頭町のふるさと納税返礼品について

八頭町の大自然の中で育まれた農産物と、はちみつを紹介します。

新雪梨(特秀) 3kg

・提供事業者：あきやま園

・内容量：特秀 3～6玉 3kg

・寄附金額：1万4,000円

冬場に食べられる、りんご3個分程もある大きく希少な梨の品種「新雪梨」です。色白果肉の芳醇な甘さを味わえます。

季節の生はちみつ5種【食べ比べセット】(850g)

・提供事業者：株式会社Buzz Bee

・内容量：No.1～No.5(瓶入り170g×5本)

・寄附金額：2万7,000円

八頭町の雄大な自然から採れた5種類(菜の花、レンゲ、トチ、ソヨゴ、くり)の生はちみつの食べ比べセットです。

今回は鳥取県八頭町の観光スポット「八東ふる里の森」と、返礼品を紹介しました。ブナの群生林に囲まれた豊かな自然の中で、日本ではまだ珍しい空中テントなどのキャンピング体験やバードウォッチング、夜空の観察などユニークなアクティビティを楽しめます。サワサウナでは、火照った身体を冷たく気持ちの良い渓流がシャキッと整えてくれるのだそう。気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者