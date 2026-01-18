中日は18日、2月1日から始まる沖縄キャンプのメンバー振り分けを発表した。

▼ 一軍：北谷組

＜投手＞

中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、髙橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸

＜捕手＞

石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬

＜内野手＞

辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修

＜外野手＞

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞

▼ 二軍：読谷組

＜投手＞

草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠﨑国忠、齋藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生

＜捕手＞

宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝

＜内野手＞

高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉

＜外野手＞

大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介