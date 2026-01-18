アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、判定への不満を口にした。17日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第22節が17日に行われ、アーセナルは敵地でノッティンガム・フォレストと対戦したが、0－0で試合終了。この結果、アーセナルはリーグ戦2試合連続でのスコアレスドローとなった。

ただ、この試合では終盤にノッティンガム・フォレストのオラ・アイナが、コーナーキックを与えないようにボールをキープした際にボールが腕に当たったように見えた場面が話題になっており、最終的にVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認も行われた結果、ハンドの判定はされなかったが、アーセナル側はこの判断に不満を持っているようだ。

試合後、アルテタ監督はイギリスメディア『TNT Sports』で「忘れることのできない明白なPKだ。ペナルティエリア内で与えられたはずの明らかなPKだったけど、与えられなかった。私はライブでも見ていたし、ここでも見た。そして今もう一度見た。全く不必要な行為で、彼は手でボールを運んでいた」と不満を爆発させた。

なお、VARを担当したダレン・イングランド氏は、ボールはアイナの肩に最初に触れていたとして、腕は自然な位置にあったと判断したことでPKは与えられなかったことが明らかになっているが、その後の記者会見でもアルテタ監督は「彼らの言う通り、肩に当たっていた。でも、それから彼は手でボールを扱ったんだ」と納得していないことを強調した。

「説明は正しくはない。順番は問題ないけど、タイミングと選手の意図も非常に明確なものだ。そうでなければ私はここで非常に明確なPKだったと言わないだろう」

一方、ノッティンガム・フォレストを率いるショーン・ダイチ監督はこの判定について「こんなことが与えられるようになったら、もうやめた方がいい。どうなるかはわからないけど、馬鹿げていると思う。こういうことは注意しなければならない。もし、こんなことで与えるようになったら、フットボールをやめた方がいい」とPKではなかった判定を支持している。

