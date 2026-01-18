乃木坂46井上和 茶々役で出演する大河ドラマ「豊臣兄弟！」の意気込み語る「緊張しますが精一杯頑張らせていただきます」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。今回の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。和先生が茶々役で出演する大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「大河ドラマ『豊臣兄弟！』が始まりましたね！ にゃん先生はもちろんですが、主演の仲野太賀さん、池松壮亮さん、小栗旬さんなど、名だたるキャストさんばかりで、見た瞬間に“どっひゃあ！”と驚きました（笑）。応援しています！」（東京都）

◆茶々がいつ登場するのか…

井上：そうなんです！ 大河ドラマ第65作の「豊臣兄弟！」が放送スタートしたということで、私は茶々役として出演させていただきます。私はまだ出ていないんですけど、“茶々がいつ登場するのか”というのも楽しみなところではありますね！ 後半なんですよ、茶々が出てくるのは。だから、作品を事前に見てから現場に入ることになるので、それはそれですごく緊張しますよね、作り上げた世界のなかに入らせていただくということなので。緊張しますが、精一杯頑張らせていただきます。よろしくお願いします！

