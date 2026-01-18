@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、さらなる大型補強を敢行するかもしれない。シカゴ・カブスがアレックス・ブレグマン内野手を獲得したことで、ニコ・ホーナー内野手を狙う可能性が急浮上した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ブレグマン加入により内野の再編が進む中、残り契約年数が1年と短いホーナーがトレードでの放出候補となる可能性がある。さらに、ニューヨーク・ヤンキースがホーナーに対してすでに関心を示しているという。

[sp_ad]

ドジャースは現状、二塁手に困っているわけではない。しかし、今オフにボー・ビシェット内野手へ関心を示したことからも分かるように、さらなる補強を模索しているのは確かだ。

もしヤンキースとの争奪戦を制してホーナーを獲得できれば、アンドリュー・フリードマン編成本部長にとっては、このオフの大きな成果となるだろう。ワールドシリーズで戦う可能性のあるヤンキースの補強を防ぎつつ、大谷翔平選手らの強力な打線に戦力を加えることができる。

急浮上したホーナーのトレードについてステビンス氏は「ドジャースのファームシステムはヤンキースよりもはるかに充実している。彼を獲得すれば、ワールドシリーズで対戦する可能性の高いライバルを弱体化させられる。まさに一石二鳥だ」と言及した。

【関連記事】

【了】