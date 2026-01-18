マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、“マンチェスター・ダービー”を振り返った。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

プレミアリーグ第22節が17日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でマンチェスター・ユナイテッドと対戦。65分にブライアン・ムベウモに先制点を許すと、76分にもパトリック・ドルグに追加点を奪われ、0－2で敗れた。

この結果、リーグ戦4試合未勝利（3分け1敗）となったマンチェスター・シティは、首位アーセナルとの勝ち点差が「7」に広がることとなった。試合後、グアルディオラ監督は「より優れたチームが勝利した」と完敗を認めた。

「彼らには私たちにないものがあった。私たちは常に必要なエネルギーについて話し合っている。それは守備の仕方、特定の瞬間、デュエル、いくつかの状況、ボールの扱い方にも関係している。私にとっては27回目のダービーだ。何度もここに来ているけど、このような試合に勝つために必要なレベルに達していなかった」

「努力はしている。そのことについてよく話をしているけど、4日前のニューカッスル戦ではエネルギーがあった。サンダーランド戦や引き分けた3試合でも多くの面で非常に良いプレーができた。しかし、今日はそうではなかった。受け入れて前に進むだけだ」

なお、試合序盤にディオゴ・ダロトがジェレミー・ドクに対するタックルをした際の判定がイエローカードではなく、一発退場に相当するものだったと物議を醸しているが、グアルディオラ監督は「レッドカードではあるが、監督としてそれを試合の敗因として分析するのは賢明ではない」と語り、自分たちのパフォーマンスが悪かったことを強調した。

「これは起こったことで、驚くべきことではない。私が過去にここに来た時にも起こったことだ。正直に言って、私たちは自分たち自身を見つめ直さなければならない。選手たちが言い訳をするなら、将来問題を抱えることになるだろう。今日の分析は単純だ。マンチェスター・ユナイテッドの方が優れていた。それを私たちは受け入れる必要がある」





