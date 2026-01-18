「検討しない手はない」ドジャース、故障投手の放出案が浮上した！？　米…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、思うような成績を残せなかった選手がいた。加入直後に負傷離脱したブロック・スチュワート投手もその一人だが、放出を検討する余地があるのではという意見があるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

スチュワートは昨年7月末、ミネソタ・ツインズからドジャースへトレードで加入。しかし、翌8月中旬に右肩の炎症を理由に故障者リスト（IL）入りすると、その後右肩手術を受けることになったため、加入後はわずか4登板でシーズン終了という結果になった。

今季も序盤は離脱する見込みのスチュワートについて、同メディアは「ドジャースが彼を呼び戻す可能性はあるか？ 確かにあり得るが、昨季は明らかに彼を必要としておらず、今季はメジャー最高の先発ローテを支えるブルペンとして、ジャスティン・ロブレスキ投手、ひいてはエメ・シーハン投手までが登板する可能性が高い」と指摘。

続けて、「層の厚さや若手選手らの存在を考慮すれば、他チームがスチュワート獲得に価値あるものを差し出すなら、ロサンゼルスは少なくとも検討しない手はないだろう。彼にとって幸いなのは、彼がワールドシリーズ（WS）優勝経験者であることだ。キャリアで3度ドジャースに獲得されていることを考えれば、将来またロサンゼルスに戻る可能性は十分にある」と記している。

