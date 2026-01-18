ブリストル・シティ（イングランド2部）に所属する日本代表FW平河悠が、同じリーグのハル・シティに移籍するようだ。17日、イギリスメディア『BBC』が報じた。

ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督は、マンチェスター・ユナイテッドのU－20イングランド代表MFトビー・コリアーとともに、平河の加入が近づいていることを明かした。

「平河悠については、ブリストル・シティとすべての条件に達したと思っている。日曜日にメディカルチェックを受けて、彼は会見とともに私たちの選手になるだろう」



「彼は私たちに、スピード、優れたテクニック、より多くのオプションをもたらしてくれる。右サイドでも左サイドでも、ウインガーとしてもウイングバックとしてもプレーできる」

「彼の準備が整っており、キレがよければ、20日の試合（敵地でのプレストン戦）に出場する機会があるだろう」

平河は2001年1月3日生まれの現在25歳。山梨学院大学在学中の2021年12月にFC町田ゼルビアの特別指定選手としてJリーグデビューを飾った。正式に入団した2023シーズンは主力としてJ2優勝の原動力となり、J1の舞台でも町田の躍進に貢献した。

2024年夏のパリオリンピック2024に出場後、ブリストル・シティに期限付き移籍で加入。2024－25シーズンはチャンピオンシップ（2部リーグ）で36試合に出場して2ゴール2アシストを記録し、昇格プレーオフ進出に貢献したが、決勝で惜しくもプレミアリーグ昇格を逃した。昨年夏から完全移籍に移行すると、今季はここまで公式戦27試合に出場して2ゴール2アシストを挙げているが、先発出場は4試合のみにとどまっていた。

ハル・シティは現在、昇格プレーオフ出場圏内の5位に位置し、2016－17シーズン以来のプレミアリーグ復帰を射程圏内に捉えている。9位ブリストル・シティよりも勝ち点「4」上のチームだ。なお、加入が決まれば平河はクラブ史上初の日本人選手となる。