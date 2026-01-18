クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、クラブ上層部からの扱いへの不満を示した。17日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスでは、16日にグラスナー監督が今シーズン終了後の契約満了に伴う退任を明言したほか、昨夏から去就に注目が集まっていた契約が今季限りとなっているキャプテンを務めるイングランド代表マルク・グエイはマンチェスター・シティに加入することで合意したことがイギリスメディア『BBC』などで報じられており、2人のキーマンを失うことが決定的になっている。

今季限りでの退任を明らかにしているグラスナー監督は、自身の決断はクリスタル・パレスの移籍交渉とは一切関係がないことを主張していたなか、代役が確保できていない状況で、クラブはグエイの退団を容認した模様で、17日に行われたプレミアリーグ第22節のサンダーランド戦ではグエイを起用することができず、1－2で逆転負けを喫していた。

交代枠を使わずに終えた試合後、グラスナー監督は「私たちは完全に見捨てられている」と退団選手の代役を獲得するというクラブからの支援がないことへの不満を表明した。

「どの選手も責めることはできない。彼らはできる限りのことをしてきたのに、このような状況はもう何週間も何カ月も続いている。起用できる選手は12、13人だけなのに何のサポートも感じられない。プレミアリーグの試合前日にキャプテンを売却するなんて最悪だ」

「準備はしていた。9月以来、初めて1週間（をフルに）トレーニングできる週なのに、試合前日にキャプテンを売却するなんて、理解ができない。これまでは口を閉ざしてきたけど、今日は35試合目だし、私は選手たちを守らなければならない。プレッシャーがあることは明らかで運も悪い。でも、繰り返しになるけど、反応もできず、彼らを助けることもできない。本当に厳しい状況だよ」

「今シーズンは試合の前日に胸が張り裂けるような思いを2度もしている。夏には（エベレチ・）エゼで、今度はグエイだ。選手たちにはいつも何を伝えればいいんだ？ 今日の50分、60分のパフォーマンスを見れば、12人の選手たちが出場している中で、この状況下でのプレーは決して楽なものではなかったことがわかると思う」

「ベンチを見ても、反応することはできない。ベンチには子どもたちしかいなかった。これは昨日起きたことではなく、数週間前からだ。だから、今日は本当にイライラしているんだ」

【ハイライト動画】サンダーランドvsクリスタル・パレス