エールディヴィジ第19節が17日に行われ、NECはアウェイでNACブレダと対戦した。

小川航基と佐野航大が先発出場した一戦は、まず10分にスコアが動いた。NECのバサル・オナルが敵陣ボックスの左横からクロスを上げると、ファーサイドで待ち構えていたエリ・ダサがこぼれ球をゴールに押し込み、NECが先制点を奪う。

続けて17分、小川航基が敵陣で相手を背負いながらボールを収め、右サイドを駆け上がっていたサミ・ウィッサへパス。そのウィッサはカットインからボックス手前で左足を振り抜き、ゴール左隅にシュートを沈めた。

2点ビハインドを背負ったNACブレダは38分、縦に素早い攻撃からムサ・ソウマノがボックス左手前で右足を一閃。シュートは弧を描きながらゴール右に吸い込まれ、NACブレダが1点を返した。前半は、NECが2－1と1点をリードして終える。

1点を追うNACブレダは55分、ムサ・ソウマノがボックス左手前から今度は低い弾道のミドルシュートでゴールネットを揺らし、遂に追いついてみせる。

同点とされたNECだが、このままでは終わらない。69分、佐野航大からのパスをチャロン・チェリーがボックス手前でフリック。ボックス内へ転がったボールを拾ったディルク・プロペルがシュートをゴール左に突き刺し、再びリードを奪う。

だが、81分にもスコアが動いた。NACブレダは敵陣深くでの左サイドでFKを獲得。クリアボールをマックス・バラールがボックス内へ放り込み、ルイス・ホルトビーが折り返すと、バウンドしているボールにボイ・ケンパーが左足で合わせ、ゴール左上にシュートを叩き込んだ。

このまま引き分けで試合終了かと思われた後半アディショナルタイム4分、NECはハーフウェイライン付近でボールを回収。敵陣までパスをつなぎ、巧みなパスワークから佐野航大がボックス内からシュート。これがGKの手の下をかいくぐるようにゴールネットを揺らし、NECが土壇場でリード。試合はこのまま終了し、NECが4－3でNACブレダを相手に劇的な勝利を収めた。

なお、小川は63分までプレーし、決勝弾をマークした佐野はフル出場。ヴォルフスブルク（ドイツ）への移籍が報じられている塩貝健人は、メンバー外となった。

NACブレダは次節、24日にアウェイで首位PSVと対戦。NECはこの後、20日にKNVBカップ・ラウンド16で敵地にてデトレフェルス（3部）と対戦する。

【スコア】

NACブレダ 3－4 NEC

【得点者】

0－1 10分 エリ・ダサ（NEC）

0－2 17分 サミ・ウィッサ（NEC）

1－2 38分 ムサ・ソウマノ（NACブレダ）

2－2 55分 ムサ・ソウマノ（NACブレダ）

2－3 69分 ディルク・プロペル（NEC）

3－3 81分 ボイ・ケンパー（NACブレダ）

3－4 90＋4分 佐野航大（NEC）

【動画】勝負を決した佐野航大の劇的ゴール！