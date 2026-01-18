「経済的DV」から抜け出したい…「離婚」を考えているが夫に言えないと悩む50代女性へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。1月16日（金）の放送は、「経済的DV」という深刻な問題に向き合うリスナーの相談を紹介しました。体調を崩して、今週仕事を休んでいて、毎日このラジオ「Blue Ocean」を聴いています。相談したいことがあり、メッセージを送ります。離婚を考えているのですが、なかなか夫に言えません。離婚したい原因は、経済的DVです。離婚経験者の皆様、離婚するとき、どういう風に一歩踏み出しましたか？（50代、女性）「経済的DV」という言葉に、パーソナリティの住吉はリスナーの心身を慮りながら「例えば、生活費を極端に少なく設定されたり、収入差があるのに折半を強要されたりすることでしょうか……悩ましいですね」と思いを馳せます。「浮気などの明らかな理由があるより、自分だけがしんどくて相手が気づいていない、あるいは、（旦那様が）DVと自覚しているのかわからない状況は、より言い出しにくいかもしれませんよね」とコメント。続けて、「心がいつも落ち込んでしまって免疫が下がっていることで、体調を崩されているのではないか……と心配です。まずはお体をお大事になさってくださいね」と相談者の心身を案じながら、その他のリスナーへ経験談を求めました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、行政や専門家の力を借りて「正当な判断」を……というアドバイスです。私も離婚を真剣に考えています。夫は年収800万円以上ありますが、私は正社員になったばかりで350万円ほど。夫は倹約家を通り越してケチで、私と子どもにかかる費用（不妊治療、学校、服、保険など）はすべて私の負担です。その上、さらに月15万円の支払いを要求され、疲弊しています。私は、まず行政の女性相談を予約しました。法律相談もあるそうです。お金のことは当事者ではなく、専門的な第三者に正当な判断をいただき、それを基にパートナーに伝えることが突破口になるはずです。（40代半ば 女性）私も夫の経済的DV、モラハラで離婚しました。当時は不安で「我慢すればいい」と迷うこともありましたが、今はあんなに何を迷っていたんだろうと思うほど未来は明るいです。区役所や女性支援センターをフル活用してください。弁護士さんは絶対につけたほうがいいです。法テラスもあります。私は警察も入れましたが、全てを味方につけてサクッと離婚しましょう。女は強いんです！応援しています。（50代前半 女性）――続いて紹介するのは、感情に流されない「水面下の準備」と「自立」についてのアドバイスです。私の元夫もモラハラで、生活費が少ないことを伝えると、お金を投げつけられることもありました。私は正社員で働いている自分を信じ、実家や娘と相談しながら、水面下で静かに、万全に準備を整えました。「明日引っ越します。離婚してください」と言い、夫を唖然とさせて離婚しました。ダラダラ話し合いをすると相手が感情や知恵をつけてくるので、1回でスパッと伝えるのがポイントです。（40代 女性）私の友人も同じ理由で離婚しましたが、仕事を始めてバリバリ稼ぎ、今は余裕のある生活をしています。日本はまだ「男が養い、女は家を守る」という古い体質が残っていることもありますが、それに縛られる必要はありません。私も、かつて夫に「どうせ俺の金で買ったんだろ」と言われ悲しい思いをしましたが、一念発起してビジネスを成功させました。夫をギャフンと言わせるには、まずは行動です。（60代前半 女性）――放送中、住吉は「一歩踏み出すのは本当に勇気がいりますが、多くの先輩方が『第三者や専門家の力を借りる』という具体的な方法を提示してくれました。相談者さんが、お家を安らぎの場所と感じられる日が来ることを願っています」とエールを送りました。＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM