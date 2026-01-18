エールディヴィジ第19節が17日に行われ、アヤックスはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦した。

アヤックスは、直近のリーグ戦5試合で4勝1分けと好調を維持しているものの、14日に行われたKNVBカップではAZに0－6と大敗。ベスト16で敗退していた。この嫌な雰囲気を払拭したいところだった。なお、日本代表DF板倉滉はこの一戦に先発出場し、日本代表DF冨安健洋はメンバー外となった。

試合は15分、アヤックスのミカ・マルセル・ゴッツがドリブルで抜け出し、ボックス手前でボールを折り返すと、最後は主将デイヴィ・クラーセンが強烈なミドルシュートをゴール右上に突き刺した。さらに28分、敵陣ボックス内での混戦からカスパー・ドルベリがこぼれ球を回収すると、左足を一閃。これがゴールとなり、アヤックスはリードを2点に広げた。

後半、ゴー・アヘッド・イーグルスが試合の主導権を握る。すると53分、敵陣での流れるようなパスワークから途中出場のティボ・バーテンに得点が生まれ、ゴー・アヘッド・イーグルスは1点を返す。

勢いに乗るゴー・アヘッド・イーグルスは66分、ヤコブ・ブルームが敵陣ボックス手前で浮き球のパスを送ると、ミラン・スミスがボレーシュートでゴールネットを揺らし、試合を振り出しに戻した。

試合はこのまま終了。アヤックスは前半でリードを2点としたものの、後半に2失点を喫して2－2で引き分けた。

アヤックスはこの後、24日のチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節で敵地に乗り込みビジャレアル（スペイン）と対戦。ゴー・アヘッド・イーグルスは22日のヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第7節で敵地にてニース（フランス）と対戦する。

【スコア】

アヤックス 2－2 ゴー・アヘッド・イーグルス

【得点者】

1－0 15分 デイヴィ・クラーセン（アヤックス）

2－0 28分 カスパー・ドルベリ（アヤックス）

2－1 53分 ティボ・バーテン（ゴー・アヘッド・イーグルス）

2－2 66分 ミラン・スミス（ゴー・アヘッド・イーグルス）

【動画】クラーセンの強烈ミドルでアヤックス先制！