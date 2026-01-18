ブンデスリーガ第18節が17日に行われ、ドルトムントとザンクトパウリが対戦した。

ドルトムントは前節終了時点で10勝6分1敗を記録。決して悪くない成績を残して2位につけているものの、バイエルンの好調さゆえに、首位との勝ち点差は「11」まで広がっている。少しでもバイエルンにプレッシャーをかけるべく、そして下との差を突き放すべく、今節はザンクトパウリを本拠地『ジグナル・イドゥナ・パルク』に迎える。

3勝3分10敗の成績で17位に沈むザンクトパウリとしては、3試合ぶりに白星を掴みたいゲーム。藤田譲瑠チマはスターティングメンバーに名を連ね、今冬にアビスパ福岡から新加入した安藤智哉は2試合連続のベンチ入りでデビューの機会をうかがう。

前半はスコアレスで時計の針が進んだものの、アディショナルタイムに均衡が破れる。中盤でボールを持ったジョーブ・ベリンガムが右サイドへ広げると、大外の位置でボールを受けたカリム・アデイェミが持ち前のスピードを発揮して縦へ突破。グラウンダーのボールを折り返すと、最後はユリアン・ブラントが冷静に押し込み、ドルトムントが1点を先制してハーフタイムに入った。

後半に入ると、立ち上がりの54分にドルトムントが追加点をゲット。54分、自陣でロングボールを跳ね返したところから、ブラントが背後のスペースへスルーパスを送ると、ボールを引き取ったファビオ・シルヴァが相手GKを引き付けて冷静に横パス。最後はアデイェミが無人のゴールに流し込み、リードを広げた。

ザンクトパウリとしては2点ビハインドと苦しい状況に立たされたものの、62分にはセットプレーで反撃へ出る。右コーナーキックを獲得すると、エリック・スミスが右足でアウトスイングのボールを送る。最後はジェイムズ・サンズがヘディングシュートを沈め、1点差に詰め寄った。

直後の64分には、ザンクトパウリが3枚の交代カードを切り、安藤がピッチへ送り出される。ブンデスリーガデビュー戦となる安藤は3バックの右に入った。

徐々に試合の流れを引き寄せたザンクトパウリは72分、またもセットプレーでゴールを脅かす。敵陣右サイドで獲得したフリーキックで、再びスミスがキッカーを務めると、右足で蹴り入れたボールをリッキー・ジェイド・ジョーンズがボレーで叩き込む。ザンクトパウリが2点ビハインドから試合を振り出しに戻した。

終盤には藤田のスルーパスからザンクトパウリがチャンスを作るなど、逆転の気配も漂わせたが、3点目は奪えない。このまま後半アディショナルタイムに入ると、決定的なワンプレーが発生。ドルトムント側のコーナーキックで生まれたセカンドボールの場面、少々遅れてマクシミリアン・バイアーにチャージしたジョーンズのファウルが取られ、主審はフリーキックを宣告。しかしながら、VARを経て、ファウルの位置はペナルティエリア内と判定され、ドルトムントにPKが与えられた。

このPKをエムレ・ジャンが冷静に沈め、ドルトムントが勝ち越しに成功。試合はこのまま終了し、ドルトムントが2連勝を飾った。藤田はフル出場を果たしたが、ザンクトパウリは昨年11月以来の連敗を喫した。

この後、ドルトムントは20日にチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節でトッテナム・ホットスパーの本拠地に乗り込む。一方、ザンクトパウリは23日、次節のブンデスリーガでハンブルガーSVをホームに迎える。

【スコア】

ドルトムント 3－2 ザンクトパウリ

【得点者】

1－0 45＋1分 ユリアン・ブラント（ドルトムント）

2－0 54分 カリム・アデイェミ（ドルトムント）

2－1 62分 ジェイムズ・サンズ（ザンクトパウリ）

2－2 72分 リッキー・ジェイド・ジョーンズ（ザンクトパウリ）

3－2 90＋6分 エムレ・ジャン（PK／ドルトムント）