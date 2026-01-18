プレミアリーグ第22節が17日に行われ、チェルシーとブレントフォードが対戦した。

エンツォ・マレスカ前監督との契約解除を発表したチェルシー。リアム・ロシニアー新監督の下、FAカップ3回戦でチャールトン（2部）に勝利し、初陣を白星で飾った。しかし、カラバオ・カップ準決勝ファーストレグのアーセナル戦では2－3で敗北。新監督の下で迎えるリーグ戦初陣を勝利で飾ることはできるか。

対するブレントフォードは、公式戦3連勝と好調をキープ。前節終了時点で4位リヴァプールとの勝ち点差は「2」であり、この一戦に勝てば、他会場の結果次第でチャンピオンズリーグ（CL）出場圏内へ浮上するチャンスだった。

試合は26分に動く。チェルシーは敵陣でボールを奪うと、ジョアン・ペドロがボックス内で左足を振り抜き、シュートをゴール左上に突き刺した。当初はオフサイドと判定されたが、VARの介入によりオンサイドという判定に覆り、チェルシーが先制に成功する。前半はチェルシーの1点リードで終えた。

後半に入るとブレントフォードが勢いを取り戻し、得点の気配を漂わせていくが、得点できないまま時間は刻一刻と過ぎ去っていく。一方、チェルシーはなかなかシュートまで持ち込むことができず、ピンチを迎えては凌ぐという展開が続く。

それでも76分、チェルシーは途中出場のリアム・デラップが敵陣ボックス内で倒され、PKを獲得。これをコール・パーマーが沈め、チェルシーはリードを2点に広げた。

最終的にブレントフォードに得点は生まれず、このまま試合終了。チェルシーが2－0でブレントフォードに勝利した。またこの結果、直近のリーグ戦5試合で勝利がなかったチェルシーは、6試合ぶりとなるリーグ戦の勝利を手にした。

チェルシーはこの後、21日にCL・リーグフェーズ第7節でホームにてパフォス（キプロス）と対戦。ブレントフォードは、25日の第23節でホームにノッティンガム・フォレストを迎える。

【スコア】

チェルシー 2－0 ブレントフォード

【得点者】

1－0 26分 ジョアン・ペドロ（チェルシー）

2－0 76分 コール・パーマー（PK／チェルシー）

