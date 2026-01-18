リーグ・ドゥ（フランス2部）第19節が17日に行われ、日本代表MF中村敬斗と同DF関根大輝が所属するスタッド・ランスは、首位トロワとのアウェイ戦に臨んだ。

18試合が消化したリーグ戦で勝ち点「32」を獲得するスタッド・ランスは現在2位。1年でのリーグ・アン復帰を目指すなか、今節は昇格を争うライバルの本拠地に乗り込んだ。

中村が先発出場、関根がベンチスタートとなった一戦で、スタッド・ランスは14分に先制点を許す展開。42分にはトロワのモハメド・ディオプにレッドカードが提示され、スタッド・ランスは数的有利となったものの、前半アディショナルタイムに追加点を奪われ、2点のビハインドで折り返す。

後半開始から関根を投入したスタッド・ランスだったが、なかなかトロワの牙城を崩せない。試合終了間際の90＋4分、テオ・レオーニのクロスに中村が頭で合わせ、ようやく得点。中村は今季の8ゴール目をマークしたが、一歩及ばず、スタッド・ランスは1－2で敗れた。

【スコア】

トロワ 2－1 スタッド・ランス

【得点者】

1－0 10分 マティス・デトゥールベ（トロワ）

2－0 47分 メルワン・イフナウイ（トロワ）

2－1 90＋4分 中村敬斗（スタッド・ランス）

【動画】中村敬斗が今季8ゴール目を記録！



