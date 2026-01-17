@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフを通じ、主力のテオスカー・ヘルナンデス外野手をトレードで放出する可能性が取り沙汰されていた。実際にドジャースは外野手の補強を図っているようだが、ヘルナンデスを放出する可能性は低くなったようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のスティーブン・パレロ記者が言及した。

今オフのウィンターミーティング前、ドジャースが「ヘルナンデスをトレードする計画はない」と主張していたにもかかわらず、多くの関係者はそれが表面的な発言に過ぎず、適切な条件さえあれば彼を放出すると見ていた。

しかし、ドジャースは、カイル・タッカー外野手をFAで獲得。ヘルナンデスを放出すれば、依然として外野手の空きが残る。

ドジャースは外野手の有望株が複数いるが、まだ2Aの壁を乗り越えられてはいない。ヘルナンデスは大谷翔平選手らと並ぶ主軸のため、今からの放出は考えにくいだろう。

注目が集まるヘルナンデスの動向についてパレロ氏は「有望株の外野手のうち1人以上が何らかの大型トレードで放出されるだろう。その場合、彼を保持することがこれまで以上に重要になる。これで、ようやくこの話題に終止符を打てる」と言及した。

