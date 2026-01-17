プレミアリーグ第22節が17日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦した。

今季2度目となる『マンチェスター・ダービー』は。マンチェスター・Uの本拠地『オールド・トラッフォード』で開催された。ホームのマンチェスター・Uは今月5日にルベン・アモリム前監督を電撃解任し、クラブのOBでもあるマイケル・キャリック氏を暫定監督に据えた。そしてキャリック暫定監督は、初陣で4－3－3のシステムを採用。アフリカネイションズカップ帰りのブライアン・ムベウモとアマド・ディアロをスタメンから送り出した。

対するマンチェスター・Cは現在2位。リーグ戦3試合連続ドローと足踏みを踏んでいるが、逆転優勝に向けてボーンマスからガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョを補強した。ジョゼップ・グアルディオラ監督は、両翼にそのセメニョとジェレミー・ドクを配置し、負傷者多いセンターバック（CB）には、アブドゥコディル・フサノフとマックス・アレインを起用した。

ホームの大声援を背負うマンチェスター・Uは3分にビッグチャンス。左からのCKにハリー・マグワイアが頭で合わせるとシュートはバーに直撃する。22分には、ブルーノ・フェルナンデスのクロスからパトリック・ドルグがシュートを放つが、GKジャンルイジ・ドンナルンマがセーブ。試合序盤はショートカウンターを繰り出すマンチェスター・Uがゴールに迫る。

マンチェスター・Cは37分にチャンスを創出。CKからネイサン・アケが折り返し、アレインがヘディングシュートを打つもゴールライン上で凌がれる。その後はセメニョがエリア外からミドルシュートを放つなど、徐々にマンチェスター・Cが押し込む時間を増やす。

後半からマンチェスター・Cはニコ・オライリーとラヤン・シェルキを投入。支配力を高めると、DFの背後を突いたアーリン・ハーランドがゴールを狙う。一方のマンチェスター・Uは57分、A・ディアロとカゼミーロがゴールに迫るが、GKドンナルンマが連続でのビッグセーブを披露する。

迎えた65分、マンチェスター・Uがカウンターを発動。B・フェルナンデスのスルーパスにムベウモが走り込み、ムベウモがファーサイドに流し込むことに成功。ついにドンナルンマの牙城を崩し、マンチェスター・Uが先制する。さらに76分にはマテウス・クーニャのアシストからドルグが飛び込み、追加点を挙げ、リードを2点に広げる。

2点を追いかけるマンチェスター・Cは、エースのハーランドを下げるなど3枚替えを敢行し、圧力をかけ続ける。しかし、最後までマンチェスター・Uは集中力を切らさず、このまま試合終了。ホームのマンチェスター・Uが2－0で勝利を収めた。



マンチェスター・Uは次戦、25日に敵地でアーセナルと対戦。一方、マンチェスター・Cは20日にUEFAチャンピオンズリーグでボデ・グリムトと対戦した後、24日にはウルヴァーハンプトンとの試合を控えている。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 2－0 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 65分 ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

2－0 76分 パトリック・ドルグ（マンチェスター・ユナイテッド）

【動画】マンUがカウンター完結！ ムベウモのゴールで先制！



