夫失踪、会社倒産、愛犬の死、複雑骨折の試練続きで「暗黒の5年間」…不運続きの40代女性相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、壮絶な数年間を経て、再出発を誓う女性の相談を紹介しました。5年前から夫が失踪、3年前に会社が倒産、そして子どものように大事にしていた愛犬が大病を患い、たった1人で介護し、看取りました。昨年は自身の足が複雑骨折しましたが、やっと無事に歩けるようになりました。今年は占いで「暗黒を抜けて良い1年になる」とあり、明るい気持ちになっています。このタイミングで、新年、何から生活を整えて自分を変えていけばいいでしょうか？（千葉県 40代後半 女性）相談を読み上げたパーソナリティの住吉は「いや……大変でしたね、ここ数年……」と、あまりの重なりに言葉を失いかけながらも相談者の歩みに寄り添います。「旦那さんの失踪に会社の倒産、ワンちゃんの看取り、そしてご自身の怪我……本当に、本当に大変でしたね。何かお参りやお祓いに行きたくなるような、そんな状況だったと思います」住吉は「大掃除」や「引っ越し」といった環境を変えるアイデアを出しつつも、「足の怪我が治ったばかりでの引っ越しは大変かも……」と体調を気遣い、リスナーへ知恵を募り「どんなことでも、皆さんの経験談や失敗談が力になります」と呼びかけました。――今回の相談に対して、番組には旅慣れたリスナーから専門的なアドバイスが続々と届きました。まずは、物理的にリセットする提案と、日々のリズムを作る提案です。本当にお疲れ様でした。2026年は新しい人生が始まる年ですね。私のおすすめは「引っ越し」です。住む街が変わると環境が一新され、運勢もガラッと変わります。私もつらい時期に環境を変えたことで、心まで前向きになれました。お体に無理のない範囲で、検討してみてください。（東京都 36歳 女性 自営業）私も50歳の直前にくも膜下出血で倒れ、生死を彷徨いました。復職して思うのは、一度失いかけた人生、今は「おつりをいただいた」と思ってマイペースを大切にしているということです。最初におすすめしたいのは、何か1つルーティンを作ること。私は「無理しないウォーキング」を始めました。ゆっくり景色を眺めることで、日常の発見があり、気持ちにゆとりが生まれます。キャパが自然に広がっていきますよ。（東京都 58歳 男性 会社員）ーー心を可視化し、小さな成功を積み重ねる。最後に、思考を整理してポジティブな循環を生む方法に関するアドバイスを紹介します。生活を1から始めるなら、やりたいことをとにかく紙に書き出すのはいかがでしょうか。小さなことでも良いのでリストアップし、達成したら消していく。これを繰り返すと、不思議と毎日が楽しくなります。「引き寄せの法則」のように、明るく過ごしていれば必ず良いことが訪れます。一歩ずつ、ご自身のやりたい生活をしていってください。（千葉県 29歳 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM