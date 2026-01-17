@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、外野手の補強としてフリーエージェント（FA）となっているカイル・タッカー外野手を獲得した。しかし、タッカーではなくクリーブランド・ガーディアンズのスティーブン・クワン外野手の方が適した補強だとの声もある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

ドジャースは昨季、マイケル・コンフォート外野手が両翼のポジションを安定させるはずだった。しかし、コンフォートの打撃は精彩を欠き、守備は不安定だったため、圧倒的な戦力を誇るロースターの中で外野手は数少ない弱点の1つとなった。

ドジャースはすでに大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らを擁しているため、主軸を担える野手は必要としていない。ドジャースに必要なのは、攻守でバランスのとれた選手だ。

クワンは昨季、エリート級のコンタクト能力で打率.272、8.7%というリーグ最高クラスの三振率、盗塁21を記録。守備でも高い能力を発揮し、まさにドジャースが求めている選手だと言えるだろう。

クワンとドジャースの相性についてリンガン氏は「彼は派手ではないが、それでも正しい選択となる。スター選手で構成された打線において、彼は全てを完璧に埋め合わせるピースとなるだろう」と言及した。

