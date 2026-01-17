老後破産の原因というと、年金や貯蓄額ばかりに注目されがちですが、見落とされやすいのが「人とのつながり」です。最近は定年後もしばらく働き続ける方が増えていますが、注意が必要なのは、完全に仕事を辞めた後や、社会との接点がふとしたきっかけで途切れてしまった時です。

関係が希薄になることは、孤独感の問題にとどまりません。判断力の低下や健康悪化を招き、ひいては家計を破綻させる大きな要因となります。今回は、社会的な孤立がなぜ老後破産につながるのか、その理由と対策を整理してみましょう。

◆仕事を完全に辞めた後、相談相手を失う

老後破産のリスクが高まるのは、現役時代や再雇用期間が終わり、社会とのつながりが一気に減ってしまうタイミングです。

それまでは職場の人間関係が「外との窓口」になっていましたが、完全にリタイアして「家族以外とほとんど会話をしない」生活に入ると、小さな判断を全て1人で抱え込むことになります。地域や趣味のつながりを持たず、困った時に頼れる先が一つもない。こうした状態が続くと、忍び寄る老後のリスクが見えにくくなっていきます。

◆孤立が「無駄な支出」と「体調悪化」を招く

社会的な孤立は、家計に次の2つのダメージを与えます。

◇①判断力の低下とトラブルの増加

高額なリフォームや介護サービスの選択など、老後は重要な決断を求められる場面が増えます。第三者の冷静な視点がない環境は、悪質な業者や詐欺の標的になりやすく、「相談できる人がいない」だけで資産を失うリスクが跳ね上がります。

◇②健康が損なわれることでの支出の増加

人との関わりが減ると外出の機会が減り、生活リズムが乱れやすくなります。運動不足や食生活の偏りは、そのまま医療費や介護費の増大に直結し、家計に直接的な打撃を与えます。孤立は単なるメンタルの問題ではなく、経済的なコストを増大させるのです。

◆フルタイムでなくても「細く長く」働き続ける

老後破産を防ぐために最もおすすめしたいのが、「自分に無理のない範囲で働き続けること」です。週に数日、数時間の仕事であっても、社会とつながり続けることには以下の3つのメリットがあります。

◇①「役割」が心身を若く保つ

誰かに必要とされる、頼りにされるという実感が、精神的なハリを生む。

◇②強制的な生活リズムの維持

仕事があることで決まった時間に起き、身だしなみを整えるという習慣が健康寿命を延ばす。

◇③情報のアップデートができる

職場の仲間との何気ない会話が、最新の詐欺の手口を知るキッカケになったり、お得な公的制度を知る機会になったりする。

特別な広い交友関係は必要ありません。ただ、自分の身体に負担をかけない範囲で「社会の中に居場所」を持ち続けること。その小さな習慣が、不要な出費や大きな失敗を防ぐ「見えない資産」となります。定年後の安心は、貯蓄額だけでなく、こうした「孤立しない暮らし方」によっても支えられているのです。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

