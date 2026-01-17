「予期せぬ訪問者が現れた」ドジャース、本拠地でハプニングが発生！？　…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、本拠地ドジャースタジアムでの試合における総観客数が球団史上初めて400万人を超えた。今季も多くのファンが観戦に訪れることが予想されるが、その前に思わぬ“珍客”が現れたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「土曜日のドジャースタジアム見学ツアー中に予期せぬ訪問者が現れた。ある家族が、球場内のホーム側ベンチ裏通路を歩くコヨーテを写真に収めたのだ。写真にはコヨーテが通路中央で周囲を見回した後、階段を上ってコンコースへ向かう様子が写っている。見学中の家族に接近したにもかかわらず、けが人は報告されていない」と言及。

続けて、「ドジャースタジアムは広大な丘陵地帯と開けた空間が広がるエリジアン公園の中央に位置し、数多くの動物種の生息地となっている。コヨーテもこの地域に生息する動物の一つであり、繁殖期のピークである1月～3月にかけて活動が活発化し、餌や住処、交尾の相手を探す過程で人間と遭遇する可能性が高まる」と記している。

メジャーでは試合中に動物が乱入するニュースが定期的に話題になっているが、コヨーテは人に危害を加えることもある危険な動物であるため、シーズン中にはあまりお目にかかりたくないところだろう。

