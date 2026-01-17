今日の運勢は？ ★2026年1月18日（日）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月18日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月18日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調です。今日は楽しいことも広がりやすいので、心の充実感を感じながら過ごすことができそうです。ラッキーカラーはピンクと水色。調子の良い運気で、直感が冴えやすい1日となりそうです。何かを選択する際は、直感を参考に動いてみましょう。今日は今まで行ったことがない場所へ行ってみたり、計画をしてみると良さそうです。学びが深まりやすく成長ができそうな日です。今日は視野を広げて色々なことに目を向けてみましょう。海外に関することに触れてみるのも良さそうです。対人運が好調です。今日はパートナーと深い話をしたり、普段はなかなか話しづらいことを話してみるにも良いタイミングです。趣味や友達との時間が充実しやすい日です。今日は好きなことにとことん打ち込めると良さそうです。資格や技術を極めるにも良い日です。コミュニケーションが広がりやすい日です。今日は自分自身とは価値観が違う人とも積極的に対話をしてみましょう。新たな発見や関心ごとが見つかるかもしれません。金運が好調です。今日はショッピングなど、出かけることにラッキーがありそうです。美味しいものを食べに出かけてみるのも良さそうです。マイペースに過ごしたり、のんびりとお家時間を過ごすと良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をしてみるのもおすすめです。内省がテーマの日です。今日は心が安定するとインスピレーションが冴えやすいので、瞑想をしたり、心が落ち着く時間を過ごしてみましょう。仕事運が好調ですが、頑張りすぎないことが大切です。区切りの良いところで切り上げることを心掛けて課題や仕事に取り組んでみましょう。身体を動かすことにラッキーがある日なので、筋トレや運動がおすすめです。温泉やサウナで身体を温めるのも良さそうです。モヤモヤした気持ちが出やすい日です。今日はなるべく1人の時間を過ごすようにしましょう。夜はバスソルトや好きな入浴剤を入れたお風呂につかることをおすすめします。今日は、今後の方向性、特にキャリアに関することの計画を見直したり、目標を立てられると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。