バング & オルフセン100周年記念モデルの第一弾｜Beolab 90 Titan Edition

2026年をもってブランド創立100周年となる、ラグジュアリーオーディオブランドのBang & Olufsen（バング & オルフセン）はこれを記念し、Beolab 90（ベオラブ 90）を「Beolab 90 Titan Edition」（タイタン エディション）として再解釈した100周年記念の特別なモデルを世界限定10台で発売する。

今回のベースとなった「Beolab 90」は、ブランド史上最も野心的な音響の傑作と言えるモデル。今もなおBang & Olufsenの音響技術の頂点であり、特注の工業的職人技と先進的なDSP・ビームフォーミング技術を融合したフラッグシップスピーカーである本モデルは、タワー型キャビネットに18個のオーダーメイドのスピーカードライバーが収められている。

独自の帯域調整と処理能力によって、他には類をみないヘッドルームと制御性能を実現している本モデルは、その個性的で芸術的な見た目だけでなく、しっかりと最上級の音を愉しむことができる上質なスピーカーなのだ。

加えて本記念モデルは、ブランドのカスタマイズサービス「Atelier Bespoke」（アトリエ ビスポーク）を通じて構想されたもの。オーダーメイドによって隅々までこだわり抜かれたディティールは、言うまでもなく美しい。

なお、Beolab 90を独自に解釈した本シリーズは今後4モデルで展開され、Bang & Olufsenの100年にわたる伝統を称える厳選された全5コレクションモデルとして完結する予定である。

Beolab 90 Titan Edition製品概要

サイズ：73.5 x 125.3 x 74.7 cm （幅 x 高さ x 奥行き）

重量：137kg/ユニット

価格：63,490,000円（税込）

パワーアンプ Beolab 90 専用設計：

Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ツイーター） x 7

Bang & Olufsen ICEpower 300 ワット（ ミッドレンジ） x 7

Heliox AM1000-1 1000 ワット（ ウーファー） x 4

スピーカー・ドライバー：

1インチ Scan-Speak Illuminator ツイーター x 7

4.5インチ Scan-Speak Illuminator ミッドレンジ x 7

10インチ Scan-Speak Discovery ウーファー x 3

13インチ Scan-Speak Revelator ウーファー x 1

最大音圧レベル @1m ：

126 dB SPL（ ペア）

低音再生能力 @1m：

123 dB SPL（ ペア）

デジタル信号プロセッサ：

アナログ・デバイセズ ADSP-21489 – 450MHz x 1 、 192kHz固定サンプリングレート

周波数範囲 ：

12 Hz未満~ 43,000 Hz超

特徴：

· Active Room Compensation · Beam Width Control · Beam Direction Control（5方向）

· サーマルプロテクション · 適応型低音リニアライゼーション