「機会を得られるだろう」ドジャース、新加入選手を早速使う！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、今オフデトロイト・タイガースからノンテンダーになっていたアンディ・イバニェス内野手を獲得した。迎える今季はユーティリティ要員の一角として、早い段階から積極起用していくかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

イバニェスはメジャーデビューした2021年から昨季までにテキサス・レンジャーズ（2021-2022）、タイガース（2023-2025）でプレーし、通算420試合に出場。内外野の複数ポジションを守れる便利屋としてチームに貢献している。

同メディアは「イバニェスは今オフ早々にタイガースからノンテンダーとなったが、ロサンゼルスで新たな居場所を確保した。左投手に対しては通算打率.280、出塁率.327、長打率.452の成績を残している。マイナーオプションは残っていないため、開幕ロースター入りは確実視される。左投手相手には二塁、もしくは三塁として先発出場する機会を得られるだろう。彼は2028年まで球団の支配下に置かれる」と記している。

ドジャースはトミー・エドマン内野手が今オフ右足首手術を受けた影響で、二塁レギュラーが不在の状態で開幕を迎える可能性がある。イバニェスはその穴埋めを担う存在として、スプリングトレーニングで実力を見極められることになりそうだ。

