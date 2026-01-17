ジェフユナイテッド千葉は17日、2026シーズン新体制発表会見を開催した。

昨季の明治安田J2リーグでは自動昇格圏に一歩及ばず3位フィニッシュ。明治安田J1昇格プレーオフ準決勝では、RB大宮アルディージャに3点を先行される苦しい展開となりながら、後半に怒涛の4得点を挙げて大逆転勝利を収めた。続く決勝では徳島ヴォルティスを1-0で下し、J1昇格の切符を掴み取った。2009年以来、17年ぶりにJ1の舞台で戦うこととなる。

今オフはDF石尾陸登（ベガルタ仙台）、MF津久井匠海（RB大宮アルディージャ）、MF天笠泰輝（大分トリニータ）と、昨季J2でしのぎを削った選手を獲得。また大卒ルーキーのFW松村拓実（拓殖大）、昨年10月にプロ契約を結び、デビュー戦となったJ1昇格プレーオフ準決勝で大活躍を見せたMF姫野誠（千葉U-18）も会見に登壇した。

就任4季目を迎えた小林慶行監督は「あくまでも自分たちは3番目で滑り込んだチーム。100％準備して、相手にぶつけていきたい」とコメント。順位など具体的な目標は明かさなかったが「自分たちがやらないといけないのは、挑戦者として持っているパワーをぶつけていく。毎試合愚直にできるのか。それが一番の目標です」と述べた。

今季からテクニカルダイレクターを務める大久保裕樹氏は「J1昇格を果たしましたが、これがゴールではない。J1に定着し、上位争い、世界に出ていくクラブだと思っています。チームのスタンダードを引き上げ、様々なことにチャレンジしていきたい」と意気込んだ。今季のチーム編成については「昨季のベースを踏まえ、足りない部分を新たに加わる5人で埋めました。J1でどれだけできるのかを、ハーフシーズンで見ていきたい」と述べた。

明治安田J1百年構想リーグの開幕戦では、ホームで浦和レッズと対戦。2月7日（土）13時キックオフを予定している。