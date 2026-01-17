ハヤテベンチャーズ静岡は17日、有銘兼久氏の投手コーチ就任を発表した。

有銘氏は球団公式ホームページを通じて「チームに携われることを、大変光栄に思います。投手一人ひとりと真摯に向き合い、強い気持ちを持ってマウンドに立てる投手陣を育てていきたいと考えています。静岡を盛り上げられるよう、全力で取り組んでまいります」と意気込んだ。

有銘氏は現役時代近鉄、楽天でプレーし、現役通算303試合に登板して、9勝34敗6セーブ、防御率4.53。現役引退後は昨季、楽天の二軍投手コーチを務めた。