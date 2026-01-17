「打てる可能性が高まった」ドジャース、プロスペクトが課題を克服！？　…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを複数擁している。昨季マイナーで好成績を残したライアン・ウォード外野手もその一人だが、この活躍は課題克服のための取り組みが実を結んだ結果だったという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ウォードは昨季3Aで143試合、打率.290、36本塁打、122打点といった好成績をマーク。シーズン中のメジャー昇格はならなかったが、オフシーズンの昨年11月にメジャー40人枠に入っている。

[sp_ad]

同メディアによると、ウォードは「ボール球へのスイングや三振率が高く、四球が少ないこと」が課題だと感じ、昨年は克服へ向け徹底的に練習等に取り組んだとのこと。その結果、「より有利なカウントを築けるようになった。当然ながら、より打てる球が来る可能性が高まったから、ダメージを与える機会も増えた」という。

レベルアップを果たして迎える今季はレギュラー奪取がかかる大事なシーズンとなるが、本人は「僕にとっては『よし、チャンスが巡ってくる。しっかり準備しておけ』って感じだ。だからこの時間を最大限に活用し、そのチャンスを掴めるよう最高の状態に自分を整えるんだ」と闘志をにじませているという。

【関連記事】

【了】