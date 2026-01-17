寄附者の声を反映して開発! 「サン・フード」が宮崎県宮崎市のふるさと納税返礼品提供事業者に選ばれた理由とは?

日向灘に臨む宮崎県の中央部に位置する宮崎市(みやざきし)は、青い海と空、四季折々の花や緑に彩られ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまち。「宮崎牛」や「宮崎ブランドポーク」、「完熟マンゴー」など、おいしい食材の宝庫でもあります。

今回は、宮崎市にふるさと納税返礼品を提供している事業者「サン・フード」と返礼品を紹介していきます。

宮崎市の返礼品提供事業者「サン・フード」について

サン・フード合同会社

・事業内容：食肉加工、加工品の製造など

「お肉の本当のおいしさを、もっと多くの方に届けたい。感動を届けたい。」という信念のもと、厳選した肉と丁寧な加工にこだわり続けてきた「サン・フード」。

肉質の選定にこだわり、長年の経験に基づく目利きで、脂の質や肉の質感まで厳密にチェック。個体差を見極める目利きの技術がおいしいお肉の選定を可能にしているのだとか!

「全国の方に美味しいお肉を届けたい」との想いで、返礼品事業者となったとのことです。

「サン・フード」の返礼品へのこだわりと想い

1頭からわずかしか取れない「やわらかい部位」を厳選して仕入れている本事業者は、「厚切り牛タン」や「ちょっと厚切り牛タン」などの自慢のお肉を返礼品として提供。寄附者からの実際の声を反映し返礼品を開発しているのも魅力の一つです。

食べ応えのある牛タンを味わえる「厚切り牛タン」は7～8ミリにカット。この厚さだからこそ、噛んだ瞬間に溢れる濃厚な旨みと、タンならではの歯ごたえが楽しめます。

また、「ちょっと厚切り牛タン」は寄附者から実際に「子どもも食べやすい牛タンが欲しい」という声が届き、“幅広い世代の人たちにおいしく味わってほしい”との想いで、食べやすい6ミリの厚さにカット。さらに食べやすい食感にするためスリット加工を施しました。

「やっとおいしいしい牛タンに出会えた」「厚切りだけどやわらかい! 」「何度もリピートしてます」など、寄附者からの喜びの声が事業者のもとにたくさん届いているそうです。

「寄附者様からいただいた声を返礼品に反映させたことで、幅広い年代に喜んでいただけています。リピーターも増え、うれしいです」と事業者は笑顔で語ってくれました。

自治体からのメッセージ

宮崎市内の事業者が「食べやすさ」と「味わい」を追求して加工したこだわりの牛タンをぜひご賞味ください。

宮崎市のふるさと納税返礼品について

サン・フードが提供する、「厚切り牛タン」、「ちょっと厚切り牛タン」を紹介します。どちらも宮崎市の中で人気を博している返礼品なのだとか。

《訳あり》厚切り 牛タン 塩味 計1kg (500g×2)

・内容量：厚切り牛タンスライス塩味 合計1kg(500g×2)

・寄附金額：1万7,000円

7～8ミリと、食べ応え満点の厚切り牛タンです。宮崎の海から生まれたミネラル豊富な天然塩「黒潮水晶」で味付けしており、焼くだけでおいしく味わえます。訳ありの理由は、形・厚みにバラつきがあるものが含まれるからで、味や品質は通常の品と変わらずに牛タンのおいしさを堪能できるとのこと。

訳あり!! ちょっと厚切り牛タン!! 3P(1.2kg)

・内容量：牛タン400g×3P

・寄附金額：1万7,000円

寄附者の声を参考に誕生した返礼品です。子どもから大人まで楽しめるよう、6ミリの厚さにカット。食べ応えは残しつつもやわらかく食べやすい食感にこだわった逸品。家族みんなで満足でき、リピーターも多いのだそう。

今回は宮崎県宮崎市の返礼品提供事業者「サン・フード」と、人気の返礼品を紹介しました。厳選したお肉はもちろんのこと、寄附者の声をもとに返礼品を開発している事業者です。ボリューム満点の内容が小分けパックになって届くので、家族みんなで堪能でき、好きな分だけ使えて便利! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者