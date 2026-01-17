@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日、フレディ・フリーマン内野手が、3月に開催予定のWBCへの出場を辞退することになったと報じられた。この一件により、2026年シーズンへの懸念も高まっているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

アメリカとカナダの国籍を持つフリーマンは、両親の母国であるカナダ代表として、これまで2017年、2023年のWBCに出場。今大会も代表チームの中心的存在を担うとみられていたが、個人的な理由で代表入りを辞退したという。

[sp_ad]

同メディアは「フリーマンがWBCからの撤退を決断した影響は、ロサンゼルスで最も強く感じられるだろう。そこでは、わずかな疲労の兆候さえも現実的な重みを持つのだ。スポーツネットのシ・ダビディ記者によると、2025年シーズンの過酷なスケジュールに続く個人的な事情と健康上の懸念が、最終的に彼の決断につながった」と言及。

続けて、「これは愛国心や誇りの問題ではない。耐久性の問題だ。フリーマンはまたしても身体を限界まで追い込んだシーズンを経て、36歳のシーズンを迎える。彼がWBCへの出場能力さえ疑問視した事実は、今やどれほどのメンテナンスが必要かを浮き彫りにしている。辞退は賢明な判断かもしれないが、同時に静かに警鐘を鳴らしている。ドジャース打線の要はもはや無敵ではなく、162試合にわたる彼の健康維持がシーズンを左右する最優先課題になりつつあるのだ」と懸念を示している。

【関連記事】

【了】