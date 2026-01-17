アル・グリーンが新作EP『To Love Somebody』リリース、UKシンガーRAYE参加

11度のグラミー賞受賞歴を持ち、”ロックの殿堂入り”を果たしたソウル界のレジェンド、アル・グリーンが、4曲入りのニューEP『To Love Somebody』をFat Possum Recordsからリリースした。

ビー・ジーズの1967年のヒット曲「To Love Somebody」をはじめ、英国人シンガーソングライターのレイ（RAYE）をフィーチャーし絶賛された2023年のシングル「Perfect Day」の未発表バージョン、ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「I Found A Reason」、リリース当初から話題を振りまいたR.E.M.の「Everybody Hurts」のカバーを収録。アルの特徴的なスタイルが余すことなく発揮されている。

「ファット・ポッサム（・レコードの関係者）が私のスタジオに来て”To Love Somebody”と”I Found A Reason”を掛けてくれた時、私はすぐさま繋がりを感じ、ハーモニーで満たされました」とアル・グリーンは語る。「音楽が私に語りかけたのです。そして私たちはすぐに作業に取り掛かりました」。

このニューEP『To Love Somebody』は、ファット・ポッサム・レコードの創設者の一人であるマシュー・ジョンソンがプロデュースを手がけ、アルは再びハイ・リズム・セクションと共にスタジオ入りを果たしている。メンバーは、チャールズ・ホッジス（オルガン）、リロイ・ホッジス（ベース）、アーチー・”ハビー”・ターナー（ピアノ）、ウィル・セクストン（ギター）、ブッカー・T＆ザ・MGsのスティーヴ・ポッツ（ドラム）らが参加。さらにスタックスのレジェンドであるレスター・スネルによるストリングス・セクションのアレンジも加わって、各曲からアル・グリーンならではの独自のタッチとフィーリングが放たれる。

ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのルー・リードは、かつてこう言った。「僕もあの人のようなサウンドにしたかった。アル・グリーンだよ！でも、どうしても出来なかった。人前でそんな真似して恥をかきたくなかったんだ。アルみたいなサウンドにしたかったよ」と。

そして今、アルはザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「I Found A Reason」と、ルー・リードの「Perfect Day」で、彼のトレードマークであるソウルフルな歌声を存分に披露する。ニューヨーク・タイムズ紙は、アルの「Perfect Day」が初めて発表された2023年、「ルー・リードの1972年の名曲を見事に再解釈している」と絶賛した。

アル・グリーンは「Perfect Day」について以下のようにコメント。

「ルー（・リード）によるオリジナルの”Perfect Day”が大好きでした。すぐさま最高の気分を運んでくれます。そのオリジナル曲のスピリットを守りつつ、我々の自分らしさとスタイルを付け加えようと考えました」

フィーチャリングで参加したレイ（RAYE）は、現在最も注目されているホットなシンガーソングライター。2022年に発表したシングル「Escapism.」（feat. 070 Shake）で全英１位を獲得し、同曲を含むデビューアルバム『My 21st Century Blues」が全英2位を獲得。最新シングル「Where Is My Husband」で再び全英1位を獲得し、全米チャートでも現在急上昇中（13位）。

2024年にアルが発表したR.E.M.の「Everybody Hurts」に関して、R.E.M.のフロントマン、マイケル・スタイプは、以下のようなコメントを寄せている。

「バンドを代表して言わせてもらうと、これほど光栄で、これほど有難いことはありません。本当に恐縮させられます。これは我々にとって偉大の瞬間です」

＜リリース情報＞

アル・グリーン

EP『To Love Somebody』

配信中

https://algreen.ffm.to/tolovesomebody

レーベル：Fat Possum

=収録曲=

1. To Love Somebody

2. Perfect Day (Featuring RAYE)

3. I Found A Reason

4. Everybody Hurts