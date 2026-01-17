【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は仕事運が好調な月となりそうです。これまでの努力が認められ、昇進や昇給の話が持ち上がる可能性もあります。責任ある立場を任されることで、さらなる成長のチャンスが訪れるでしょう。長期的なキャリアを考えるのにも良い時期です。 全般的に上昇運の時期ですので、新しい資格取得や学びへの投資も実りあるものとなるでしょう。恋愛面では、パートナーをお探しの方は、仕事関係の場で出会いがありそうです。ビジネスを通じた縁が恋愛に発展する可能性も期待できます。パートナーがいる方は、お互いの仕事を尊重し合える関係が深まる時期です。将来の計画を2人で話し合うのも良いでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。