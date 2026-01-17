【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は家庭運が高まる月となりそうです。家族との絆が深まり、居心地の良い空間づくりに意識が向かうでしょう。引っ越しやリフォームを検討している方には、良い物件との出会いも期待できます。ただし、家族間で意見の相違が表面化しやすい時期でもあります。恋愛面では、家庭的な魅力が際立つ時期となります。料理上手な方は、その腕前をアピールする良い機会です。 パートナーがいる方は、2人で過ごす家での時間を大切にすることで、より深い信頼関係が築けるでしょう。将来の住まいについて話し合うのも良いタイミングです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。