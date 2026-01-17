【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は、日常生活の見直しに適した月となります。健康管理や生活習慣の改善に取り組むことで、心身ともにコンディションが向上するでしょう。仕事面では、細かい作業や事務処理がはかどりそうです。コツコツと積み上げることで、後の大きな成果につながります。 周囲にはあなたをサポートしてくれる人がいそうですので、困ったときは遠慮なく頼りましょう。恋愛面では、日常の中での小さな思いやりが相手の心に響きやすい時期です。派手なデートより、一緒に料理をしたり、散歩を楽しんだりする穏やかな時間が絆を深めます。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。