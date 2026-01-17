【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月は、深い変容の時期を迎えそうです。これまで避けてきた問題に向き合う機会が訪れるかもしれません。心の整理をつけることで、新しいステージへ進む準備が整います。運勢は全般的に内省的で、1人の時間を大切にすることが重要です。 信頼できる人に悩みを打ち明けると、心が軽くなる場面もありそうです。恋愛運については、表面的な関係より、深くつながれる相手との出会いが期待できます。パートナーがいる方は、お互いの本音を話し合う良い機会です。普段は言いにくいことも、この時期なら伝えやすいでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。