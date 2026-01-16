@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、長らく獲得が噂されていたカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドルで契約合意したと報じられた。懸念の外野にこれ以上ない新戦力が加わったが、タッカー側のメリットも大きいようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

タッカーはメジャーデビューした2018年から昨季までに、通算147本塁打をマークしている左の強打者。今オフのフリーエージェント（FA）市場における目玉選手の一人で、トロント・ブルージェイズやニューヨーク・メッツも獲得に動いていた。

[sp_ad]

同メディアは「ESPN.comのジェフ・パッサン記者によると、タッカーは木曜日にドジャースとの契約に合意した。チームにとってタッカー獲得は、今オフ2度目の大型補強となる。この移籍は彼の打撃成績向上にも寄与するはずだ。彼は間違いなくムーキー・ベッツ内野手、大谷、フレディ・フリーマン内野手に近い打順で起用されるだろう。また、この移籍により、トミー・エドマン外野手は主に二塁手として起用される可能性もある」と記している。

今季のドジャースはニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ3連覇を目指すが、タッカーの存在が強烈な追い風になることは間違いなさそうだ。

【関連記事】

【了】