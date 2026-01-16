@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはキューバ出身のユーティリティープレーヤーであるアンディ・イバネス内野手を1年120万ドル（約1.9億円）で獲得した。これにより、キム・ヘソン内野手を取り巻く立場は、さらに厳しさを増している。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じた。

ドジャースはすでに40人枠が埋まっていたため、イバネス獲得に伴ってライアン・フィッツジェラルド内野手を40人枠から外した。一塁手はフレディ・フリーマン内野手、三塁手はマックス・マンシー内野手、遊撃手はムーキー・ベッツでほぼ固定されるが、二塁手は確定していない状況だ。

現時点で二塁手の有力候補とされているのはトミー・エドマン内野手だが、オフに足首の手術を受けた影響でキャンプ合流が遅れる見込みだ。そのため、ミゲル・ロハス内野手、ヘソン、アレックス・フリーランド内野手、そして新加入のイバネスの名前が代わりに挙がっている。

指名打者（DH）は大谷翔平選手で固定されることも考えると、ヘソンの立場は危うくなる。今オフにはトレードで放出の噂も上がっていたほどだ。

激しさを増す二塁手争いについて同メディアは「依然として先発争いは厳しい。エドマンの手術が変数となり得るが、キャンプ参加は可能だと見込まれる。さらにベテランのロハスがロースター入りし、新たな競争相手も加わった。ヘソンが2026年シーズンをどう生き残るのか、注目に値する」と報じた。

