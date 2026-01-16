【四柱推命＊今月の運勢】2026年1月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年1月の運勢」（～2月3日（火））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ代表で占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、2026年1月の運勢を詳しく鑑定します。「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運をチェックして、最高の1ヵ月にしましょう。1月の運勢は華やかで、創造性が高まる時期です。趣味や娯楽を楽しむ余裕が生まれ、心にゆとりを感じられるでしょう。自己表現の場が増え、あなたの才能が認められる機会も訪れそうです。遊び心を大切にすることで、思わぬアイデアが浮かんでくるかもしれません。恋愛面では、出会いを求める方にとって楽しい出会いが豊富な時期となります。趣味のサークルやイベントで意気投合する相手が現れる可能性も。 パートナーがいる方は、デートを楽しむ絶好の時期です。遊園地や映画館など、童心に返って楽しめる場所に出かけると、2人の関係に新鮮さが戻ってきそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ28,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。